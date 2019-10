Bayern Monaco. Neuer o Nubel? Il dilemma per il futuro della porta

© foto di J.M.Colomo

Si pensa al futuro della porta in casa Bayern Monaco. Stando a quanto riportato da SportBILD, infatti, il club bavarese avrebbe avviato già i contatti per il rinnovo di contratto di Manuel Neuer. Sul piatto un rinnovo fino al 2023 per il titolare della Nazionale tedesca.

Al tempo stesso, però, il Bayern sta valutando seriamente anche il profilo di Alexander Nubel, 23enne estremo difensore dello Schalke04, indicato da tutti come il futuro del calcio tedesco in quel ruolo. Nubel, in scadenza con il club di Gelsenkirchen il prossimo giugno, sarebbe infatti tesserabile dal Bayern senza alcun esborso per il cartellino, ma il suo profilo andrebbe in contrasto con quello di Neur dato che difficilmente accetterebbe di fare il dodicesimo nel momento migliore della sua carriera.