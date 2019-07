© foto di Imago/Image Sport

Hakim Ziyech (26) piace al Bayern Monaco. Il club bavarese sta pensando di rinforzare il suo attacco dopo l'addio di Arjen Robben e il giocatore dei lancieri, che si è messo in mostra durante la scorsa Champions League, potrebbe essere la soluzione ideale. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Bild, il giocatore marocchino potrebbe trasferirsi in Bundesliga già in questa finestra di mercato.