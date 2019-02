© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale del Bayern Monaco Rafinha si è sfogato alla Bild a causa del suo scarso impiego in questa stagione: "Non ho idea del perché non abbia spazio. Do sempre il 100%, non mi risparmio mai, ma Kovac non ha fiducia in me. Non so cosa pensi, ho sempre giocato con Heynckes, Guardiola e Ancelotti, mentre con Kovac no. Magari l'allenatore sa che me ne andrò a fine stagione". L'ex Genoa vedrà infatti scadere il suo contratto a giugno.