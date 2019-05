Bayern, Rodri nel mirino. Pronti 70 milioni, anche se Hoeness fa lo gnorri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante la dichiarazione del presidente Uli Hoeness a Sport Bild ("Rodri? Non lo conosco"), il quotidiano tedesco è sicuro dell'interesse del Bayern Monaco per il centrocampista dell'Atletico Madrid. Sei presenze con la Nazionale spagnola, 34 in Liga e otto in Champions nell'ultima stagione, il giocatore 22enne è l'obiettivo numero uno del club tedesco per rinforzare la linea mediana. Per lui, il ds Hasan Salihamidzic potrebbe investire 70 milioni di euro.