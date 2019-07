Bayern, Rummenigge bacchetta Kovac per Sane. Il tecnico si scusa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aria tesa in casa Bayern Monaco dopo la dichiarazioni rilasciate dal tecnico Kovac qualche giorno fa sull'interesse del club tedesco per Leroy Sané. Karl-Heinz Rummenigge ha bacchettato l'allenatore prima del match amichevole vinto contro il Fenerbahce per 6-1: "Non mi è piaciuta quella dichiarazione, non è un segreto. Abbiamo un ottimo rapporto con il Manchester City, dobbiamo rispettare i giocatori sotto contratto con gli altri club. Non so perché abbia rilasciato tali dichiarazioni, nelle ultime settimane avevo detto di non lanciare certi messaggi".

Le scuse di Kovac - Al termine della partita, sono arrivate le scuse del mister croato: "Ho sbagliato, ho subito chiamato Guardiola per scusarmi con lui e con il Manchester City. La prossima volta cercherò di trattenermi".