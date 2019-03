© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i talenti in rampa di lancio dopo Euro 2016, Renato Sanches non è riuscito a imporsi come ci si attendeva. Il Bayern Monaco, che ha investito forte su di lui, lo ha riportato a casa in estate dopo l'esperienza infruttuosa allo Swansea in prestito. E in questa stagione il portoghese ha trovato poco spazio: 14 presenze in Bundesliga, quasi tutte spezzoni di gara. Kicker riporta le sue parole nelle quali il giocatore dichiara: "Non sono felice qui. Voglio giocare di più, magari in un altro club". Classe 1997, Sanches è sotto contratto con i bavaresi fino al 2021.