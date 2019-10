Belgio e Olanda verso la BeNeLiga, Verhaeghe: "Siamo in fase avanzata"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Bart Verhaeghe lancia la bomba. Intervistato da Le Monde, il presidente del Club Brugge ha ammesso che presto le squadre di Belgio e Paesi Bassi potrebbero infatti giocare in un unico torneo a 18 squadre: la BeNeLiga. Queste le sue parole: "Stiamo creando un torneo assieme all’Olanda per ridurre il gap con i cinque campionati più importanti. Ci sarà un nuovo incontro questa settimana al riguardo. Può succedere tutto molto velocemente, se non per la prossima stagione, sicuramente per quella dopo ancora. Il torneo dovrebbe consistere in un campionato a 18 squadre, otto dal Belgio e dieci dall’Olanda. L’obiettivo è anticipare la riforma del calcio europeo del 2024".