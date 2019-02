© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Ben Arfa ha intentato un'azione legale nei confronti del Paris Saint-Germain per un risarcimento di 7-8 milioni di euro. Secondo quanto riporta RMC Sport in Francia, infatti, l'attuale attaccante del Rennes si è appellato al Tribunal des prud'hommes de Paris per ottenere, come indennizzo, l'equivalente economico del periodo in cui "è stato emarginato" dal club tra aprile 2017 e giugno 2018, ovvero i suoi ultimi 15 mesi di contratto. La richiesta - si apprende - è spiegata in un verbale da oltre 50 pagine e si attesta sui 7-8 milioni. Alla base del risarcimento ci sarebbe la richiesta dei bonus individuali e degli extra previsti dal contratto.