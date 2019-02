Betis, Joaquin: "Un giorno mi piacerebbe diventare presidente del club"

© foto di Federico Gaetano

Il capitano e bandiera del Real Betis Joaquin Sanchez ha parlato a L'Equipe del proprio futuro: "Mi piacerebbe un giorno diventare il presidente del club. Sarebbe il sogno di tutti i tifosi 'betici'. Continuare a giocare? Smetterò solo quando smetterò di divertirmi e quando non sarò più motivato. Sarò onesto con la mia professione e con me stesso e non avrò problemi a salutare il calcio giocato".