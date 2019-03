© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il blocco del mercato in casa Chelsea pesa anche sul futuro dei giocatori, inevitabilmente. Ne ha parlato a Ekstra Bladet il centrale danese Andreas Christensen, ai margini con Sarri: "Il messaggio che abbiamo è che il Chelsea vuole tenere tutti i propri giocatori. La situazione è frustrante, ho cercato di mettermi in mostra ma è difficile perché con tutte le partite che abbiamo non ci possiamo allenare tanto. Ora ho giocato in Europa League e spero di continuare a farlo finché saremo in gara".