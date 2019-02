© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta il Sun, l'attaccante dello Stoke City, Bojan Krkic ('90), potrebbe ancora trasferirsi in MLS nel corso delle prossime ore. Come specificato dal quotidiano inglese, infatti, i New England Revolution - forti del mercato aperto fino al 1° maggio - vorrebbero offrire al giocatore uno stipendio doppio rispetto a quello attualmente percepito. Krkic, cresciuto nel Barcellona, in carriera ha vestito anche le maglie di Roma e Milan.