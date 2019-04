Bor. Dortmund, Favre: "Il titolo ormai è uno scherzo, rigori ridicoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutta sconfitta rimediata dal Borussia Dortmund, battuto 4-2 in casa dallo Schalke 04. Dopo la gara Lucien Favre ha parlato molti dei rigori concessi per fallo di mano: "Il match sarebbe potuto andare diversamente, siamo partiti molto bene, ci sono stati dei rigori che ci hanno ferito, è così ridicolo, le persone che hanno inventato questa regola non potranno più vedersi allo specchio. Questo è il più grande scandalo nella storia del calcio per me, e questo non ha nemmeno niente a che vedere con il rigore di oggi, il titolo è uno scherzo, è chiaro ormai".