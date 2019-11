© foto di Imago/Image Sport

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, è alle prese con un momento difficile. Ulteriormente complicato dalla sconfitta del Camp Nou in Champions League, più pesante forse di quanto non dica il 3-1 finale. Queste le parole del tecnico a fine gara: "Stiamo vivendo una fase piena di difficoltà, ma sono convinto che ne usciremo. Ho fiducia in questo. Oggi il Barcellona ha vinto in questo modo perché aveva Messi, se lo avessimo tolto dal campo non so come sarebbe andata a finire la partita. Molti penseranno che è ovvio, la verità è che quando sta così è impossibile vincere contro di lui".