Borussia Dortmund, Favre: "Witsel tornerà dopo la sosta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Axel Witsel, assente da diverse settimane a causa di uno strappo muscolare: "Sfortunatamente non riuscirà a rientrare per la prossima partita. Speriamo di recuperarlo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali". Il giocatore belga salterà quindi anche le due partite dei Red Devils, contro Russia e Cipro.