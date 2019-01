© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' stato accostato al Dalian Yifang, ma Alassane Plea non lascerà la Germania per approdare in Cina. L'attaccante resterà dunque al Borussia Mönchengladbach, come ammesso dal ds del club teutonico Max Eberl. L'ex Nizza, dunque, chiuderà la stagione in Bundesliga.