Lo Sporting lo valuta 70 milioni, Bruno Fernandes preme per trasferirsi in Inghilterra. Sky Sports News riporta le parole del trequartista, obiettivo del Manchester United: "Non mi interessa il mercato, ne ho già parlato tante volte. Se la prossima sarà l'ultima partita con lo Sporting? Non so, lo decide l'allenatore. Ho detto che mi piacerebbe giocare in Inghilterra, ma non è una cosa a cui penso ora. Se può avvenire in questa stagione? Lo sarà quando lo deciderà il club, io non sono in carica".