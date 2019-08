Bundes, i risultati della prima giornata: bene Dortmund e Leverkusen

Prima giornata ricca di gol in Bundesliga. Il Dortmund rifila una manita all'Augsburg, ancora una volta Paco Alcacer ha trovato la via del gol. Il Bayer Leverkusen si salva e passa di misura contro il Paderborn, colpaccio esterno del Dusseldorf che trionfa 3-1 in casa del Werder Brema. Alle ore 18:30 si torna in campo, big match tra Borussia Monchengladbach e Schalke 04.

I risultati e il programma della 1a giornata:

Venerdì 16 agosto

Bayern Monaco-Hertha Berlino 2-2

Sabato 17 agosto

Werder Brema-Dusseldorf 1-3

Borussia Dortmund - Augsburg 5-1

Friburgo-Mainz 3-0

Bayer Leverkusen-Paderborn 3-2

Wolfsburg-Colonia 2-1

Borussia Monchengladbach-Schalke 04 (ore 18:30)

Domenica 18 agosto

Eintracht Francoforte-Hoffenheim

Union Berlino-RB Lipsia