Bundes, Wolfsburg a valanga. Bene anche Augusta e Lipsia

Goleada del Wolfsburg contro il Fortuna Dusseldorf, nella gara valida per il 26° turno di Bundesliga. 5-2 il punteggio finale in favore dei padroni di csa. Bella Vittoria dell'Auguesta contro l'Hannover, mentre lo Schalke 04 cade in casa contro il Lipsia. Infine Stoccarda-Hoffenheim finisce 1-1

Questo il programma completo del 26° turno di Bundesliga:

Venerdì

20:30 B. Monchengladbach-Friburgo 1-1

Sabato

15:30 Augusta-Hannover 3-1

15:30 Schalke-RB Lipsia 0-1

15:30 Stoccarda-Hoffenheim 1-1

15:30 Wolfsburg-Dusseldorf 5-2

18:30 Hertha-Dortmund