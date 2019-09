Monologo dell’Hertha Berlino sul campo del Colonia. La squadra allenata da Covic si è imposta per 4-0 grazie al gol di Dilrosun nel primo tempo e alla doppietta di Ibisevic nel secondo. Nel finale arriva anche il poker firmato da Boyata. A incidere sul risultato anche l’espulsione rimediata al 41’ dal giocatore del Colonia Mere che ha ridotto i suoi in dieci per tutto il secondo tempo. L’Hertha sale dunque a quota 7 punti, allontanandosi dalle zone più calde della classifica. Il Colonia resta invece terzultimo con tre punti.

BUNDESLIGA - 6° TURNO

Union Berlino-Eintrach Francoforte 1-2

Augsburg-Bayer Leverkusen 0-3

Hoffenheim-Borussia Moenchengladbach 0-3

Mainz-Wolfsburg 0-1

Paderborn-Bayern Monaco 2-3

RB Lipsia-Schalke 04

Borussia Dortmund-Werder Brema 2-2

Dusseldorf-Friburgo 1-2

Colonia-Hertha Berlino 0-4