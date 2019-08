Buona la prima per il Lipsia che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi rifilando un 4-0 all'Union Berlino in trasferta. Dopo pochi minuti la neopromossa era già sotto di un gol firmato da Halstenberg al 16' e al 31' Sabitzer ha trovato anche il raddoppio. Prima dell'intervallo Timo Werner ha trovato il tris mentre nella ripresa Nkunku appena entrato dalla panchina, ha firmato il poker finale. Con questa vittoria il Lipsia raggiunge subito Dortmund e Leverkusen in testa alla classifica.

I risultati e il programma della 1a giornata:

Venerdì 16 agosto

Bayern Monaco-Hertha Berlino 2-2

Sabato 17 agosto

Werder Brema-Dusseldorf 1-3

Borussia Dortmund - Augsburg 5-1

Friburgo-Mainz 3-0

Bayer Leverkusen-Paderborn 3-2

Wolfsburg-Colonia 2-1

Borussia Monchengladbach-Schalke 04 0-0

Domenica 18 agosto

Eintracht Francoforte-Hoffenheim 1-0

Union Berlino-RB Lipsia 0-4