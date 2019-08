Seconda vittoria consecutiva per il Lipsia che al debutto casalingo ha battuto 2-1 il Francoforte. La squadra di Nagelsmann è passata in vantaggio dopo appena dieci minuti dall'inizio della gara con il gol di Timo Werner, fresco di rinnovo, e poi ha trovato il raddoppio all'80' con Poulsen. Nel finale invece l'Eintracht ha accorciato le distanze con Paciencia che però non ha evitato il ko. Con questo successo il Lipsia sale a 6 punti in classifica e raggiunge Leverkusen e Dortmund, mentre il Francoforte resta a quota 3.

BUNDESLIGA - 2° TURNO

Colonia-Borussia Dortmund 1-3

Augsburg-Union Berlino 1-1

Dusseldorf-Bayer Leverkusen 1-3

Hoffenheim-Werder Brema 2-3

Mainz-Borussia Moenchengladbach 1-3

Paderborn-Friburgo 1-3

Schalke04-Bayern Monaco 0-3

DOMENICA

Lipsia-Eintracht Francoforte 2-1

Hertha Berlino-Wolfsburg