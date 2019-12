Bundesliga, momento d'oro per l'Augsburg: vince anche con l'Hoffenheim

Comincia con un risultato a sorpresa il weekend di Bundesliga. L'Hoffenheim, attualmente ottavo in classifica, cade in casa con l'Augsburg in una partita piena di spettacolo e valevole per il quindicesimo turno. Alla PreZero Arena finisce 4-2 in favore degli ospiti, bravi a dominare soprattutto nella ripresa. Il primo tempo si era concluso sull'1-1, grazie alle reti di Max e Skov, ma poi proprio il numero 31 dell'Augsburg da calcio di rigore ha messo il match in discesa. Di Jensen, Locadia e Iago le altre reti per il finale. Secondo k.o. di fila per l'Hoffenheim dopo quello con il Lipsia. Ora l'Augsburg è lì, un punto sotto, grazie al quarto successo nelle ultime cinque. Momento d'oro.

Il programma della quindicesima giornata:

Bayern Monaco-Werder Brema (domani, ore 15:30)

Colonia-Bayer Leverkusen (domani, ore 15:30)

Hertha Berlino-Friburgo (domani, ore 15:30)

Mainz-Borussia Dortmund (domani, ore 15:30)

Paderborn-Union Berlino (domani, ore 15:30)

Fortuna Dusseldorf-RB Lipsia (domani, ore 18:30)

Wolfsburg-Borussia Moenchengladbach (domenica, ore 15:30)

Schalke 04-Eintracht Francoforte (domenica, ore 18)

Classifica:

Borussia Moenchengladbach 31

RB Lipsia 30

Borussia Dortmund 26

Schalke 04, Friburgo, Bayer Leverkusen 25

Bayern Monaco 24

Hoffenheim* 21

Wolfsburg, Augsburg* 21

Union Berlino 19

Eintracht Francoforte 18

Mainz 15

Werder Brema 14

Hertha Berlino, Fortuna Dusseldorf 12

Paderbord 8

Colonia 8

*una partita in più