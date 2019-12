Bundesliga, Schick trascina il Lipsia in vetta: 3-0 a Dusseldorf

Sesta vittoria consecutiva per il Lipsia, che vola momentaneamente in vetta alla Bundesliga. La squadra di Nagelsmann batte 3-0 in trasferta il Fortuna Dusseldorf e scavalca il Borussia Mönchengladbach, che domani sarà impegnato sul campo del Wolfsburg. Ancora a segno Patrik Schick, alla seconda rete realizzata nelle ultime tre partite: l'attaccante ceco sblocca dopo pochissimi secondi, poi Werner su rigore e Mukiele arrotondano il punteggio.

Il programma completo

Hoffenheim-Augsburg 2-4 (giocata ieri)

Bayern Monaco-Werder Brema 6-1 (24' Rashica, 45', 63', 78' Coutinho, 49' p.t., 72' Lewandowski, 75' Muller)

Colonia-Bayer Leverkusen 2-0 (73' Cordoba, 84' Bornauw)

Hertha Berlino-Friburgo 1-0 (53' Darida)

Mainz-Borussia Dortmund 0-4 (32' Reus, 66' Sancho, 69' Hazard, 84' Schulz)

Paderborn-Union Berlino 1-1 (7' Ingvartsen, 33' Proger)

Fortuna Dusseldorf-RB Lipsia 0-3

Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach (domani, ore 15:30)

Schalke 04-Eintracht Francoforte (domani, ore 18)