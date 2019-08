Cantona premiato con l'UEFA President's Award per le sue qualità umane

Eric Cantona riceverà l'UEFA President's Award. Il premio viene assegnato dall'organo calcistico per i risultati straordinari, eccellenza professionale e le qualità umane dentro e fuori dal campo. Cantona, infatti, al termine della sua carriera calcistica si è impegnato in diverse iniziative a scopo benefico: "Questo premio non è solamente un riconoscimento alla sua carriera come calciatore di altissimo livello, ma anche alla persona che è. Un uomo che non scende a patti con nessuno", queste le parole di Ceferin sull'ex Manchester United. A riportarlo è Sky Sport.