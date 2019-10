© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ryan Christie, centrocampista del Celtic, si proietta alla sfida di giovedì contro la Lazio: "La Lazio è una grande squadra e sarà bellissimo affrontarla in casa, dopo la vittoria contro il Cluj. Speriamo che anche questa sia un'altra grande notte europea. La Lazio ha una grande reputazione nel calcio europeo. Sono troppo giovane per ricordarmi della loro vittoria in Serie A e quando loro erano fra i migliori club d'Europa. Ma ricordo Simone Inzaghi e il fratello Filippo quand'ero giovane. Per me la Lazio è un gigante, probabilmente dietro solo alla Juventus. Sarà una grande esperienza giocarci contro".