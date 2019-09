Champions, Ajax-Lille: assenze pesanti per gli olandesi

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Torna nel vivo la Champions per l’Ajax, che quattro mesi fa avrebbe potuto scrivere un’altra incredibile pagina di storia europea. Si fermò sul più bello, invece, la squadra di ten Hag, eliminata nel ritorno della semifinale da un gol del Tottenham gli ultimi secondi utili del tempo di recupero. Sono passati 132 giorni da quella notte alla Johan Cruijff Arena e oggi - dopo un doppio turno di preliminari - la squadra olandese riparte contro il Lille, che torna nella fase a gironi dopo 7 anni d’assenza. È la prima giornata del gruppo H, completato poi da Chelsea e Valencia. Sarà il primo incrocio in una competizione ufficiale tra queste due formazioni. L’arbitro designato è il serbo Jovanović, fischio d’inizio in programma alle ore 21.00.

COME ARRIVA L’AJAX - Rispetto alla partita col Tottenham sopracitata, ten Hag non può contare su alcuni gioielli come De Ligt, De Jong e Schone, ceduti dal club in estate. La squadra è rimasta molto competitiva, come testimonia il primato in campionato a pari punti (13) con il PSV e l’imbattibilità che dura da inizio stagione (7 vittorie e 3 pareggi). In difesa c’è il dubbio sulla destra con Mazraoui non in perfette condizioni: non dovrebbe farcela, dunque è pronto Dest. A centrocampo Alvarez e Martinez avranno il compito di supportare i 4 uomini offensivi: Ziyech, Promez, Neres e Tadic. Infortunato anche Van de Beek, non ci sarà.

COME ARRIVA IL LILLE - Come l’Ajax anche il Lille ha cambiato tanto in estate, cedendo pezzi pregiati come Pepé, Leao e Mendes e prendendo giocatori molto interessanti come Renato Sanches, Yazici e Weah. La stagione in Francia è iniziata con alti e bassi e la squadra si trova al 5° posto con 3 vittorie e 2 sconfitte (entrambe in trasferta). "Dovremo correre e soffrire per fare risultato e lo sapremo fare", ha detto ieri il tecnico Gaultier. Nel 4-2-3-1 ci sono diversi ballottaggi. Al centro della difesa Soumaoro è in vantaggio su Gabriel, così come in mediana Renato Sanches su Soumaré per affiancare André. Iconé, Yazici e Bamba dovrebbero essere i trequartisti alle spalle di Osimhen. L'altro indisponibile è Weah.