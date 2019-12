© foto di Imago/Image Sport

Sono ufficiali le formazioni di Benfica-Zenit, gara valida per l'ultima sfida del Gruppo G di Champions League dove i portoghesi hanno bisogno di vincere per sperare di restare in Europa. Ecco le scelte dei due tecnici:

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Gabriel, Cervi; Chiquinho, Vinicius

Zenit (3-5-2): Kerzhakov; Osorio, Ivanovic, Santos; Karavaev, Erokhin, Barrios, Ozdoev, Shatov; Azmoun, Dzyuba