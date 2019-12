© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chelse a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions sperando in un aiuto a distanza dall'Ajax che affronta in casa il Valencia, a pari punti con i Blues. Sono ufficiali le formazioni della sfida valida per il Gruppo H. Ecco le scelte degli allenatori:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic

Lille (4-5-1): Maignan; Celik, Djalo, Gabriel, Pied; Yazici, Xeka, Soumaré, Maia, Araujo; Remy