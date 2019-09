Champions, Olympiacos-Tottenham - Pochettino senza tre pedine

Live, pagelle e approfondimenti dalle 18.55 su TMW!

Scende in campo quest'oggi anche il Gruppo B della Champions League a completare, insieme ad altre gare, il primo turno della fase a gironi, iniziato nella giornata di ieri. Alle 18.55 l'Olympiacos ospita il Tottenham nel primo dei due match in programma (l'altro è Bayern Monaco-Stella Rossa delle 21). Si tratta del terzo incrocio in gare ufficiali tra le due formazioni: finora il bilancio è di una vittoria per parte, con una rete siglata dai greci e quattro dagli inglesi. I padroni di casa ci tengono a far bella figura davanti al proprio pubblico, mentre per gli ospiti sarà importante cominciare col piede giusto per mettere in chiaro le gerarchie. Il calcio d'inizio dell'incontro allo stadio del Pireo è affidato all'italiano Gianluca Rocchi, con Paolo Valeri al VAR.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS - La squadra di Pedro Martins sta attraversando un buon momento di forma e questo è testimoniato dalle cinque vittorie collezionate negli ultimi cinque impegni, ultimo quello contro il Volos, battuto per 5-0 appena tre giorni fa. Le maggiori speranze si aggrappano al talento di Youssef El Arabi, terminale offensivo nel 4-2-3-1, arrivato a parametro zero nel corso dell'ultimo mercato. Come lui, anche Mathieu Valbuena, che agirà qualche metro più dietro insieme a Soudani e Podence. A metà campo confermata la diga composta da Camara e Guilherme. Out Semedo e Fortounis.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - Le aspettative attorno alla squadra di Pochettino (reduce dal 4-0 rifilato al Crystal Palace nell'ultimo turno di Premier League) sono piuttosto alte, considerando la finale raggiunta nell'ultima edizione (persa poi contro il Liverpool). Non dovrebbero esserci grosse sorprese nell'undici titolare, con Ndombele al fianco di Dier a metà campo e Kane a guidare il reparto offensivo, grazie anche al supporto di Dele Alli, Eriksen e Son. Assenti per infortunio Foyth, Lo Celso e Sessegnon.