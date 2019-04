Chelsea, Giroud dice no al rinnovo annuale del contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l'attaccante del Chelsea Olivier Giroud non avrebbe intenzione di accettare la proposta annuale di rinnovo di contratto presentata dai Blues in vista della prossima stagione. Il campione del mondo, vorrebbe ricevere una proposta più lunga, con il club che non ha intenzione di modificare la propria politica sugli over 30 spingendolo dunque verso una possibile cessione.