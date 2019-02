© foto di Daniele Buffa/Image Sport

N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, è stato autore dei due passaggi vincenti per Higuain nell'ultima gara dei Blues contro l'Huddersfield (terminata 5-0 con la doppietta del Pipita): "Fa parte del mio ruolo cercare di servire l’attaccante nella migliore posizione possibile. Sono felice per i due assist. Gonzalo sa come Sarri vuole giocare e capisce che cosa deve fare la squadra", ha detto Kanté nel post gara.