© foto di Imago/Image Sport

Sirene dalla MLS per Olivier Giroud. L'ariete francese del Chelsea, riporta sportsnet650, sarebbe infatti nel mirino dei Vancouver Whitecaps. La franchigia canadese, in particolare, avrebbe già presentato la sua offerta, anche se Giroud non pare tropppo convinto: ci può essere il calcio USA nel suo futuro, ma aspetta una chiamata da Los Angeles, New York o Miami.