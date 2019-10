© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard, manager del Chelsea, può dirsi soddisfatto dopo il poker esterno rifilato al Southampton dalla sua squadra: "Non abbiamo cominciato bene, ma il gol è arrivato al momento giusto e ci ha fatto sentire più sicuri. Farne quattro in trasferta... Beh, è stato un gran pomeriggio. La prova di Abraham è stata grande, i tutti i settori possibili. Ma dico che Willian è stato immenso: è un esempio di quello che si può fare sia con che senza il pallone. Lui è in leader, ma per come performa in campo. La stagione è ancora lunga, e sentiamo che avremmo potuto fare qualche punto in più rispetto a quanti ne abbiamo attualmente. Non siamo ancora al nostro meglio, possiamo crescere molto".