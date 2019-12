© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Pulisic fin qui ha segnato sei reti e sta rendendo felice Franck Lampard, il manager del Chelsea che confida molto nelle sue caratteristiche. L'allenatore Blue ne ha parlato in conferenza stampa: "Sono veramente soddisfatto di quanto ha fatto. Ha giocato molte partite consecutive, in un nuovo campionato, molto fisico per lui. Ha iniziato bene, ma mi aspetto molto di più. Ha gran talento e può segnare più gol per le sue abilità".