Spunta l'ipotesi Didier Drogba per il Chelsea. No, ovviamente non per l'attacco. Ma per la panchina. Il nuovo manager sarà Franck Lampard, che avrebbe chiesto alla società - si legge sull'edizione odierna del Sun - di avere con lui l'ex attaccante ivoriano. Quasi certamente, dunque, Drogba farà parte dello staff tecnico di Lampard. Un bel bagno nel ridente passato con gli occhi sul futuro.