© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe tornare al Chelsea Ethan Ampadu, difensore centrale classe 2000 che i Blues hanno ceduto in prestito al Lipsia la scorsa estate. Alla base di questa possibilità, si legge sul Sun, l'inutilizzo del gallese in Bundesliga. Ampadu (19) col Lipsia non ha infatti disputato neanche un minuto in partite ufficiali in questa stagione.