ufficiale Ampadu non tornerà in Italia. Il Chelsea lo cede al Leeds a titolo definitivo

Dopo due stagioni trascorse nello Stivale, Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu torna a mettere radici in Inghilterra. Il difensore gallese, classe 2000, è infatti un nuovo giocatore del Leeds e lascia il Chelsea a titolo definitivo. Costo dell'operazione circa otto milioni di euro, Ampadu ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Due stagioni in chiaroscuro - Nonostante le qualità e le referenze, Ampadu ha disputato due campionati non propriamente esaltanti con le maglie di Venezia e Spezia. Due retrocessioni dolorose, ora la voglia di riscatto con un club ambizioso e intenzionato subito a tornare in Premier League. A lui avevano pensato anche Udinese e Fiorentina, ma ha prevalso la voglia di dimostrare il proprio valore in Championship.