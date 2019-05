© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Pulisic ha posato ieri per la prima volta con la maglia del Chelsea. L'esterno offensivo americano ha poi rilasciato una lunga intervista per il sito ufficiale dei Blues: "Quando avevo sette anni ho girato con mio padre in diversi stadi della Premier. Ricordo di aver visto una partita del Chelsea, c'erano Lampard e Drogba, che segnò su rigore. Ho sempre sognato di diventare professionista e di giocare in Europa. La Premier è il campionato più seguito negli USA, era qui che volevo arrivare. Mi sono trasferito a Dortmund a 15 anni, adesso sento che è il momento giusto per essere in Inghilterra. È il più grande palcoscenico, è stupendo giocare questo campionato".

L'eredità di Hazard - Pulisic poi parla del futuro compagno di squadra Eden Hazard, che però è vicino al trasferimento al Real Madrid: "È un giocatore fantastico, vorrei avvicinarmi al suo livello. Io voglio usare le mie qualità, la mia velocità e la mia creatività per aiutare la squadra, soprattutto in fase offensiva. Sono qui per segnare gol e fornire assist. Mi trovo bene su entrambe le corsie laterali, ma anche come trequartista puro".