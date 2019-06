Chelsea, rinnovo Hudson-Odoi. I Blues gli offrono la maglia numero 10

© foto di Imago/Image Sport

In casa Chelsea continua a tenere banco il futuro di Callum Hudson-Odoi. Le trattativa per il rinnovo va avanti da alcune settimane e l'idea di ambo le parti è di blindare il talento con un contratto quinquennale. Con una ulteriore bonus, messo sul tavolo dai blues per convincere il giocatore a rimanere a Stamford Bridge: la maglia numero 10 appena lasciata libera da Eden Hazard. E' questa la notizia che il Sun ha rilanciato oggi.