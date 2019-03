© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Higuain sta facendo fatica in Premier League, parola di Sarri. Il tecnico del Chelsea infatti ha spiegato che per l'argentino si sta rivelando difficile adattarsi al campionato inglese: "Higuain mi ha detto che è difficile giocare qui, perché l'impatto fisico dei difensori è davvero molto forte. Gli arbitri qui sono davvero molto diversi rispetto all'Italia, quindi è un altro calcio per lui, soprattutto per un attaccante e un portiere, è davvero molto diverso".