Chelsea, Sarri: "Mi dispiace per il Napoli, Arsenal squadra difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, manager del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Slavia Praga: "Questa era la mia ventiduesima partita in Europa League e ne ho vinte 18. Ma non vengo considerato allenatore da Europa League. Il motivo? Spiegamelo te, fai il giornalista. Mi dispiace per il Napoli, l'Arsenal è una squadra difficilissima da affrontare. Non volevo giocare a Napoli per mille motivi, avrei preferito giocare contro di loro in campo neutro in un'eventuale finale. In quel caso sarei stato contento comunque. Vincere l'Europa League? Siamo arrivati in semifinale con 11 vittorie e un pareggio ma in queste competizioni ad eliminazione diretta basta pareggiarne una per rischiare. A livello mediatico si da grande risalto alla competizione, ma un palo dentro o fuori ti può far uscire. Bisogna essere consapevoli, occorre anche un pizzico di fortuna".