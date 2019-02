Chelsea, Sarri: "Pressione era maggiore a Napoli, io non posso cambiare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro l'Huddersfield, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha parlato della pressione che è su di lui e sulla sua squadra in questo momento: "Il mio lavoro è sempre a rischio, e adoro il mio lavoro per questo. Sono arrivato dal Napoli ed ero in Champions League per la terza volta di seguito, il livello qui è molto alto, ma il livello non era così basso. Penso che ci sia più pressione al Napoli, Napoli è l'unica città in Italia con una sola squadra, quindi la pressione dei tifosi è davvero grande. Non è un mio problema, voglio restare lo stesso uomo, se sono un sognatore, sono un sognatore, se mi diverto con il mio calcio, voglio giocare a calcio, se credo che l'organizzazione della squadra sia tutto non posso cambiare idea".