© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante il passaggio agli ottavi di Europa League e la finale di Coppa di Lega da giocare, Maurizio Sarri continua a non avere pace a Londra. La sfida contro il Manchester City di Guardiola, in programma domenica, potrebbe essere decisiva per le sorti dell'ex tecnico del Napoli: Abramovic, infatti, avrebbe già individuato la figura del possibile sostituto. Si tratta di Steve Holland, assistente del CT inglese Gareth Southgate, che è già stato nello staff tecnico dei Blues dal 2011 al 2017. Potrebbe essere il 48enne il traghettatore fino a fine stagione. Lo riporta il Telegraph.