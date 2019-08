Chelsea, valutazioni sulla sanzione al Man City. Il club studia l'appello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea monitora con grande attenzione la situazione relativa alle sanzioni inflitte al Manchester City. I campioni d'Inghilterra infatti, coinvolti in trasferimenti irregolari di giocatori minorenni, hanno evitato il blocco del mercato, ricevendo al contempo una multa da 340mila euro. Una situazione simile a quella per cui il Chelsea invece ha avuto il mercato bloccato per due sessioni, e che ora spera di poter modificare. Il club ufficialmente non commenta, ma secondo Sky Sports UK stanno valutando di appellarsi presto.