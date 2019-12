Willian, fantasista brasiliano del Chelsea, è tornato a parlare della trattativa per il rinnovo di contratto con il club londinese. "Ho ribadito più volte che il mio desiderio è quello di rimanere al Chelsea - ha spiegato a Yahoo Sport -. Mi piace molto il club, mi sento bene qui, come in famiglia. Detto questo sono a metà stagione e cerco di non pensare troppo al rinnovo per non perdere concentrazione in campo. Il mio agente e il club stanno parlando e spero presto di poter dare buone notizie. Altre possibilità? Durante il mercato è normale leggere di offerte e interessamenti, specie per chi è in scadenza di contratto, ma ribadisco che le mie attenzioni adesso sono rivolte al 100% alla stagione con il Chelsea".