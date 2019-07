Cillessen: "Meglio giocare nel Valencia che stare in panchina nel Barça"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo portiere del Valencia Jasper Cillessen ha motivato così la sua scelta di lasciare il Barcellona in un'intervista concessa a Marca: "Voglio giocare e il Valencia è un club con una grandissima storia. Ha un'ottima rosa e per me era sicuramente la scelta perfetta. L'importante è tornare protagonista sul campo, sono qui proprio per questo. Al Barcellona non ho avuto alcun problema, con nessuno, ma il Valencia non è un passo indietro. Tra stare in panchina nel Barça e giocare titolare nel Valencia la seconda opzione è di gran lunga migliore".