Il City Football Group, holding controllata da Abu Dhabi United Group e che possiede il Manchester City ha annunciato l'acquisto del Sichuan Jiuniu, club cinese che milita in terza divisione. Si tratta del 7° club controllato: oltre al già citato Manchester City vanno aggiunti il New York City, il Melbourne City e l'Atlético Torque (Uruguay). Inoltre vanno considerate le partecipazioni nelle quote del Girona e dei giapponesi del Yokohama F Marinos.