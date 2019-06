City, Guardiola su De Ligt: "Chi lo compra sarà al sicuro per tanti anni"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola rompe il silenzio e parla di alcuni calciatori nel mirino del Barcellona, in occasione di un evento della Fundació Cruyff. L'allenatore del Manchester City ha detto: "Griezmann e Neymar sono molto bravi e i buoni giocatori sono sempre i benvenuti in una squadra". Il mister ex Barça ha parlato anche di Matthijs de Ligt, cercato dai blaugrana ma ormai prossimo a trasferirsi alla Juventus: "È un ottimo centrale, ha 19 anni, chi lo prenderà avrà un difensore per molti anni", le parole di Guardiola riportate da Mundo Deportivo.