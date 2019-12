© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un altro ko, anche con Freddie Ljungberg in panchina. L'Arsenal è caduto anche contro il Brighton e la statistica è impietosa per i Gunners. I tifosi sono disperati, la classifica è complicata anche perché i londinesi non vincono da nove gare di fila. E' la peggior striscia dal 1977 a oggi.