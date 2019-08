Il ct della Croazia Dalic ha diramato le convocazioni in vista delle due sfide di qualificazione ai prossimi Europei contro Slovacchia (06/09) e Azerbaijan (09/09):

PORTIERI: Kalinic, Livakovic, Sluga

DIFENSORI: Vida, Lovren, Jedvaj, Mitrovic, Barisic, Bartolec, Skoric, Melnjak

CENTROCAMPISTI: Modric, Rakitic, Kovacic, Badelj, Brozovic, Pasalic, Vlasic

ATTACCANTI: Perisic, Rebic, Brekalo, Petkovic, Orsic.

RISERVE: Kramaric, Rog, Benkovic, Caktas, Juranovic, Mirko Colak.

Summer break is ending and the Vatreni 🔥 are getting back on the pitch in 3...2...1...

⬇Croatia 🇭🇷 squad list for the @EuroQualifiers matches against Slovakia 🇸🇰 and Azerbaijan 🇦🇿#BeProud #Family pic.twitter.com/nRHjrPQ7x3

